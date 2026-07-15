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The Exploited esineb Tallinnas vabaõhukontserdiga

Muusika
The Exploited
The Exploited
Muusika

18. juulil jõuab Tallinna Paavli kultuurivabriku tagahoovi šoti punkbänd The Exploited. Üle nelja aastakümne tegutsenud kollektiiv annab Eestis vabaõhukontserdi, kus astuvad üles ka Saksamaa punkbänd Antinorm, Eesti hardcore-pungi esindaja Skoone ning Huiabella Fantastica.

1980.aastal Edinburghis loodud The Exploited kuulub vaieldamatult briti tänavapungi ajaloo kesksete nimede hulka. Ansambli asutas endine sõdur Wattie Buchan, kelle mohawk-soeng, kähe vokaal ja kompromissitu energia kuuluvad punkkultuuri alustalade hulka. Bänd kerkis esile ajal, mil Suurbritanniat raputasid majanduskriis, kõrge tööpuudus ja süvenev sotsiaalne rahulolematus.

The Exploited tõusis kiiresti UK82 liikumise üheks olulisemaks eestvedajaks. Nende esikalbum "Punk's Not Dead"(1981) kujunes terve põlvkonna manifestiks. Järgnenud albumid "Troops of Tomorrow" (1982) ja "Let's Start a War... Said Maggie One Day" (1983) määratlesid briti tänavapungi kõlapildi, mida iseloomustas kiire tempo, toores kitarrimäng ja lõikav ühiskonnakriitika.

The Exploitedi laulutekstid käsitlevad sõda, poliitilist võimu, klassivõitlust, politseivägivalda ja sotsiaalset ebavõrdsust otsekoheselt ning vihaselt. Bändi looming on mõjutanud lisaks punkmuusikale ka hardcore'i ja mitmeid teisi metali alamžanreid. The Exploitedi loomingule on viidanud inspiratsiooniallikana näiteks Slayeri, Sepultura, Napalm Deathi ja Municipal Waste'i liikmed.

Kuigi ansambli viimane stuudioalbum "Fuck the System" ilmus 2003. aastal, pole The Exploited kordagi kadunud kontserdilavadelt. 

Viimati esines The Exploited Tallinnas 2019. aastal. Bänd pidi Eestis üles astuma 2. veebruaril, kuid laulja terviseprobleemide tõttu lükati kontsert edasi.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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