The Exploitedi Tallinna kontsert lükati edasi

Bändi vokalist Wattie Buchan viibib hetkel haiglas tervisekontrollis, kuna kukkus möödunud nädalavahetusel toimunud kontserdil kokku. Lisaks Tallinna kontserdile lükkub sel põhjusel edasi ka Riia esinemine.

Tallinna kontserdi uus kuupäev ei ole korraldaja sõnul veel selgunud, piletiostjatele antakse sellest esimesel võimalusel teada. Kõik ostetud piletid kehtivad ka uuel kuupäeval.

Viimati esinesid legendaarsed punkarid Tallinnas 2019. aasta aprillis.