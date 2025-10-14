Tallinnas esineb šoti punkbänd The Exploited

1978. aastal koos käima hakanud streetpunk'i bänd avaldas Secret Recordsi alt oma esimese albumi "Punks Not Dead" 1981. aastal. Mõlemal järgnenud aastal ilmus bändilt veel üks plaat kuniks 2003. aastal ilmunud "Fuck The System" jäi bändi kaheksandaks ja seni viimaseks albumiks. Sellele vaatamata on bänd aktiivselt kontserte andnud.

Bändi teiselt albumilt, 1982. aasta "Troops of Tomorrow" pealt pärit lugu UK 82 sai nimeks ka väikestviisi muusikalisele liikumisele, mis eesotsas The Exploitedi, Discharge'i jt kiirendas ja intensiivistas briti pungi teises laines streetpunk'i kõla.

Neljaliikmelisse bändi kuuluvad ninamehe Wattie Buchani kõrval ka Gary "Gman" Sullivan, Irish Rob ehk Robert Halkett ja Steve Campbell.

Viimati esinesid legendaarsed punkarid Tallinnas 2019. aasta aprillis.