X!

Pühapäeval esineb Tallinnas USA metal-bänd Blood Incantation

Muusika
Blood Incantation
Blood Incantation Autor/allikas: Julian Weigand
Muusika

Sel pühapäeval, 28. juunil esineb Paavli kultuurivabrikus Ameerika Ühendriikide metal-muusika ansambel Blood Incantation. Soojendajana astub üles multiinstrumentalist Nate Mercereau.

Coloradost pärit Blood Incantation ei ole kunagi piirdunud žanriliste raamistikuga. Nende loomingut on sageli kirjeldatud kui helilist ulmet, mis on samaaegselt hävitav ja transsendentne. Seetõttu on bänd viimase kümnendi jooksul kujunenud kosmilise death metal'i maailmas oluliseks tegijaks.

Blood Incantationi seni ambitsioonikaim täispikk album Absolute Elsewhere (2024) tähistab uut ja määravat hetke Blood Incantationi arengus. "See on nagu 70-ndate sci-fi filmi heliriba, mida mängib 90-ndate death metal'i bänd tulevikust," kirjeldas kitarrist ja vokalist Paul Riedl.

Õhtu avab Nate Mercereau, USA-st pärit multiinstrumentalist, helilooja ja produtsent. Mercereau loob muusikat reaalajas, sämbeldades nii ümbritsevat ruumi kui ka iseennast. Tema esinemised sünnivad hetkes ja liiguvad vabalt žanrite vahel. Aastate jooksul on Mercereau teinud koostööd artistidega nagu André 3000, Kamasi Washington, Jay-Z, The Weeknd ja John Legend.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURISUVI

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

14:32

Pühapäeval esineb Tallinnas USA metal-bänd Blood Incantation

13:00

Galerii: Marit Ilison loob näitusel "Elu/Tuba" totaalse ruumi

11:42

Väätsa jalgrattamuuseumis näeb haruldasi grammofone

10:54

Rakvere teatris esietenduv monolavastus "Tikutoos" sukeldub leina

10:18

Prantsusmaa La Rochelle'i filmifestivalil toimub Leida Laiuse retrospektiiv

08:47

Välismaal tegutsev ooperilaulja: Estonia ei põle artistliku tõrvikuna

08:10

Ühe minuti film | Maria Uppin "76"

24.06

Pärnu muuseumis on avatud suvenäitus puhkusest

24.06

Galerii: Pühajärvel peeti traditsioonilist jaanipidu

24.06

Vestlusring. Nii palju naabrirõõmu

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

24.06

Galerii: Pühajärvel peeti traditsioonilist jaanipidu

23.06

Tartu ööklubi Shooters sulgeb uksed

22.06

Suri baleriin ja draamanäitleja Regina Tõško-Süvalep

24.06

Pärnu muuseumis on avatud suvenäitus puhkusest

24.06

Arvustus. Mine ja muutu lauluks

24.06

Arvustus. "Tagatoad" eksib omaenda labürinti

24.06

Vestlusring. Nii palju naabrirõõmu

23.06

Arvustus. Rämeduse kiituseks

21.06

Arun Tamm: praegu toimub Eesti režissööri vaikne väljasuremine

24.06

Keelenupp. Suur süda ja palav armastus Eesti moodi

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo