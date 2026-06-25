Pühapäeval esineb Tallinnas USA metal-bänd Blood Incantation

Coloradost pärit Blood Incantation ei ole kunagi piirdunud žanriliste raamistikuga. Nende loomingut on sageli kirjeldatud kui helilist ulmet, mis on samaaegselt hävitav ja transsendentne. Seetõttu on bänd viimase kümnendi jooksul kujunenud kosmilise death metal'i maailmas oluliseks tegijaks.

Blood Incantationi seni ambitsioonikaim täispikk album Absolute Elsewhere (2024) tähistab uut ja määravat hetke Blood Incantationi arengus. "See on nagu 70-ndate sci-fi filmi heliriba, mida mängib 90-ndate death metal'i bänd tulevikust," kirjeldas kitarrist ja vokalist Paul Riedl.

Õhtu avab Nate Mercereau, USA-st pärit multiinstrumentalist, helilooja ja produtsent. Mercereau loob muusikat reaalajas, sämbeldades nii ümbritsevat ruumi kui ka iseennast. Tema esinemised sünnivad hetkes ja liiguvad vabalt žanrite vahel. Aastate jooksul on Mercereau teinud koostööd artistidega nagu André 3000, Kamasi Washington, Jay-Z, The Weeknd ja John Legend.