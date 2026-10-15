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Edith Sepp vastavatud filmilinnakust: see on hea kogu Eesti majandusele

Film
Foto: Siim Lõvi /ERR
Film

Ida-Virumaal Jõhvis avati Eesti suurim ja moodsaim filmilinnak. Õiglase ülemineku fondi raha eest valminud stuudiokompleks annab Eestile rahvusvahelises filmitootmises suure eelise ja elavdab siinset majandust.

Eri maade filmitegijad on Ida-Virumaa juba ammu võttepaigana avastanud, kuid uus filmilinnak pakub võimalust, mida varem polnud. Suurtesse stuudioruumidesse saab paigutada mistahes filmiprojekte ja need algusest lõpuni ühes kohas valmis teha. Selliseid tingimusi lähiriikides ei ole.

"Me oleme valmis teenindama mitte ainult Eesti produktsioone, vaid ka väljaspool Eestit tulnuid. Me tegelikult ei ehitanud ainult stuudioid, me ehitame sinna ümber kogu ökosüsteemi oma partneritega. See kindlasti on see, mis meid eristab täna teistest riikidest," rääkis Ida Hubi turundusjuht Maris Toomel "Aktuaalsele kaamerale".

Filmiprodutsendid kinnitavad, et nii moodsat ja professionaalset võttepaika pole Eestis olnud Tallinnfilmi lõpuaegadest saati.

"Üleüldiselt annab see Eesti filmivaldkonnale esimest korda 30 aasta jooksul professionaalse koha, kuhu ehitada võttepaiku. Võttepaikade valik siin on olnud väga mitmekülgne juba pikka aega, aga filmistuudio annab tegelikult selle professionaalse tööruumi, kuhu on võimalik ehitada ükskõik mida," rääkis produtsent Evelin Penttilä.

Filmilinnaku täitmiseks otsib Ida Hubi meeskond filmitegijaid nii Eestist kui välismaalt. Turunduse peamiseks sihiks on Põhjamaad.

"Põhjamaad ongi see tegelikult, kuidas me ennast promome väljapoole. Tulge siia, meil on teistsugune tööeetika, me kindlasti oleme ausad, usaldusväärsed ja tagasimaksefond on väga läbipaistev. Nii et mina seda küll ei karda, et meil projekte ei tule. Ja kui me saame Eestisse meelitada projekte, mis siin sisevõtteid teostavad, siis see on hea mitte ainult Eesti filmivaldkonnale vaid kogu eesti majandusele," tõdes Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp.

Filmilinnaku tegijad loodavad et võttepaviljonid hakkavad täituma juba mõne kuu pärast. Filmilinnaku rajamine Jõhvi külje alla Kotinuka külla maksis 16 miljonit eurot. Kogu summa saadi nn õiglase ülemineku fondist.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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