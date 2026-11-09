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Talvesõjas Nõukogude Liidule kaotatud Soome saared jõudsid fotonäitusele

Kunst
Juha Metso näitus
Juha Metso näitus "Kaotatud saared" UKM-is Autor/allikas: Marie Virta
Kunst

Pärnu Uue Kunsti Muuseumis avatud näitus "Kaotatud saared" sisaldab ainulaadset foto- ja videomaterjali, mis räägib Talvesõjas Nõukogude Liidule kaotatud Soome saartest, nende loodusest ja praegustest elanikest.

Näitus toob esile jäljed, mille soomlased omal ajal saartele jätsid. Kotkast pärit fotograaf Juha Metso on juba lapsest saati unistanud võimalusest neile saartele pääseda. Eelkõige tõmbab teda Suursaar.

Fotograafil õnnestus aastatel 1999–2019 käia Suursaarel seitsmel kultuurimatkal. Metso soovib oma fotoprojekti kaudu tuua saared inimeste teadvusse tagasi. Kuna Venemaa agressioonisõda Ukrainas on suurendanud pingeid ka Läänemerel, ei pääse Venemaale kuuluvatele saartele enam reisima, vaid kotkas võib nüüd vabalt saarte kohal lennata.

"Minu jaoks oli kõige olulisem näha peaaegu puutumatut loodust. See oli kõige mõjusam kogemus. Meid oli omal ajal kuidagi hirmutatud, et seal on James Bondi filmidest tuttavad ehitised – kalju avaneb ja sealt tuleb välja aatomipomm. Tegelikult nägime hoopis puutumatut loodust ja hävitatud Soome kultuuri," lausus Metso.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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