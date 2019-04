Fotod: Rainer Jancis tähistas juubelit kontserdiga

Üles astus ansambel Metro Luminal, mille helilooja ja asutajaliige on Jancis olnud aastast 1988. Bänd tähistas eelmisel aastal oma 30. tegutsemisaastat ja nüüd on tähtis ringtähis jõudnud ka selle eostajateni. Kontserdi erikülaline oli Riho Sibul.

Metro Luminal avaldas tähtsa päeva puhul uue singli "Sünnipäevalaul":

Rainer Jancis on eesti helilooja, kitarrist ja produtsent, kelle viljaka tegevuse tulemusena on sündinud muusikat filmidele ("Keti lõpp" 2017, "Mina olin siin" 2008, "Buratiino" 2009, "Armulaud" 2007 jpt.), ballettidele ("Ninasarvik" 2017, "Tantsumaraton" 2006), telesaadetele ("Kolmeraudne", "Koosolek", "Ruudumäng"). Samuti Jaan Toomiku, Ene-Liis Semperi, Raoul Kurviza, Mark Raidpere videoteostele ja performance'itele 1990ndatel kuni tänaseni. Rainerilt on ilmunud enam kui kümme CD-d, neli vinüüli, viis kassetti, eesti rokkmuusika klassikaks muutunud Metro Luminali albumid "Ainult rottidele", "Coca Cola", "Sinus". Produtseerinud on ta Eesti parimate rockartistide loomingut nagu Zahir "Grean means Go", Kriminaalse Elevandi kõik plaadid, Sõpruse Puiesteed, Vennaskonda, Unenäopüüdjad.

Peale heliloomingu on Jancis kirjutanud ka kultusliku raamatu "Valgus tunneli lõpus. Unenägu Metro Luminalist", Metro Luminali laulutekste, sealjuures kogu viiimase plaadi "9-5" lüürika ja klassikalised hitid, nagu "Ta õrnas käes", "Laupäeva öö", "Sügishetk". Sealjuures on Rainer Jancis tuntud ka avangardse vabaimprovisatsiooni ühe võtmekujuna Eestis, olles Priit Pääsukese filmi "Impromtu" (2015) keskkuju, mis pälvis Postimehe hinnangul Eesti kõigi aegade parima muusika filmi tiitli. Lisaks oli Jancis filmi helirežissöör.