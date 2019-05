Elar Vahter lavastusest "100 M More": pealkirja saab tõlgendada mitut moodi

Läti kirjandusklassiku Rudolfs Blaumanisi sada aastat tagasi kirjutatud novelliga "Surma varjus" tõmbab Viljandi kultuuriakadeemia teatrikunsti 12. lend joone alla oma tudengielule, vahendas "Aktuaalne kaamera". Lavastuse "100 M More" lugu räägib kaluritest, kes jäävad jääpanga peale avamerel lõksu ning hakkavad võitlema ellujäämise nimel, et pääseda nii füüsilisest kui ka mentaalsest vangistusest.

Pealkirja "100 M More" või "Sadam" saab lavastaja Elar Vahteri sõnul tõlgendada mitut moodi. "See number 100 tähendab inimestele argielus tihti lõpmatust, et 100 korda suurem, ma olen seda 100 korda teinud ja nii edasi. See pealkiri tervikuna ikkagi jätaks selle saladuseks, aga see on minu jaoks täiesti okei, kui keegi mõistab seda 100 meetrit veel."

Lavastus jääb viimaseks korraks, kui 12. lend koos mängib, ning pärast seda tuleb neil suunduda tööturule. Näitleja Loviise Kapper ütles, et eneseotsimine hakkab uuesti pihta. "See on väga hirmus, sest kool on sulle pannud õla alla, et oleks kogu aeg tegevust ja et sa saaksid ennast arendada. nüüd tuleb see karm reaalsus, et ei olegi tööd ja peab ise kuidagi hakkama saama," tõdes ta ja rõhutas, et väga kahju on ka sellest, et terve seltskond inimesi, kellega koos sa oled neli aastat kasvanud, kaovad ära.

Enne diplomite kätte saamist juunis on võimalik lavastust "100 M More" näha neli korda Tartu Uues Teatris ja korra Tallinnas Kanuti Gildi Saalis.