Tudengid on valanud katsutavasse vormi mõtted sellest, mida tähendab puudutus või selle puudumine, mis on puudutamise juures meeldiv või ebameeldiv, lubatud või lubamatu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pallase tudengite juhendaja professor Aet Ollisaar ütleb, et meie ajas, kus põrkuvad reaalne ja virtuaalne, annab tekstiiliga töötamine päris asja puudutamise kogemuse ning otsene kokkupuude materjaliga muutub inimestele üha olulisemaks. "Kuna paljud nendest teemadest, mis on siin tööde taga, on hästi isiklikud, siis saab neisse teostesse süveneda. Siin on kaastekstidele lisaks videointervjuud, neid saab kuulata, siin on ka mõned lood, mis autori jaoks muutusid nii sügavaks, et nad on jätnud need sõnades rääkimata," arutles Ollisaar. Ta lisas, et näituselt leiab nii põkkumisi kui ka vastandumisi.

Näitus on Tartus avatud kuni 25. maini ning liigub siis edasi Vilniusse.