Avatav väljapanek toob vaatajani 2018-2019. õppeaasta eksperimentaalse fotoprojekti kursuse raames valminud visuaalid, mis annavad edasi tudengite tundeid ja emotsioone sürreaalsuse võtmes.

Eestis spetsialiseerutakse allveefotograafias enamjaolt loodusele - veealustele vrakkidele, maastikele, loomadele. Figuuride pildistamine basseinis mõnevõrra erineb avavees pildistamisest. Modelli fotografeerimisel mängib suurt rolli omavaheline suhtlus, mille võrra võib pildistamine tunduda lihtsam kui looduse jäädvustamine. Panna modelli keha väänlema nii, et foto "hakkas tööle", teeb asja keerulisemaks.

Käesoleva õppeaasta eksperimentaalse fotoprojekti raames oli võimalus jäädvustada just inimkehasid basseini keskkonnas. Tudengid said võimaluse mängida nii pildi kui ka tekstiga, see tähendas luua tekstile toetudes visuaale. Võõrast keskkonnast tulenevalt mängivad fotodes suurt rolli hirm, paanika, äng, raev, süütunne, rõõm ja kurbus, mis esmasel vaatamisel kohe esile ei tule. Tegu on eksperimentaalsete fotodega ning pealkiri "kukume ja upume" sümboliseerib kursuse erinevaid staadiumeid alates ideest-tulemini.

Näitusel osalevad: Eva Kram, Tuule-Mari Kaarna, Taavi Kivisilla, Gerthrud Grents, Gael Denis, Karl-Robert Kurm, Pillery Teesalu.

Allveefoto näitus "Kukume ja upume" Nooruse galerii keldripinnal jääb avatuks 9. märtsini. Näitus avatakse 13. veebruaril kell 18.