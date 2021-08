Galerii. Pillery Teesalu avas veealuste fotode näituse "Rahu"

Veealune fantaasiafoto projekt on välja kasvanud 2017. aastal loodud lühifilmist "Rahu", mis põhineb Pillery Teesalu kui allveefotograafi ja sukelduja tunnetel.

Nüüd, 2021. aastal on saanud need tunded, mida fotograaf kogeb vee all, uue väärtuse fotode näol. Lisaks on näitusel väljapanekul uue kuue saanud veealune lühifilm. Näitus on Teesalu esimene isikunäitus.

"Rahu" sümboliseerib fotograafi sõnul eneseotsingu perioodis erinevaid staadiumeid ideest kuni tulemini. Visuaalset kogemust toetab rahulik, kuid kulmineeruv ja dünaamiline muusika.

Näitus "Rahu" on avatud Okapi galeriis (Niguliste 2, Tallinn) 27. augustini 2021.