Pallase kunstikooli 100. sünnipäeva näitus läheneb kunstile sotsiaalkriitiliselt

Näitus jutustab Pallase kunstikooli lugu erinevate nurkade alt, eraldi tuuakse välja naiskunstnikud, sotsiaalkriitilised teemad ning õpilased ja õpetajad ning nende mõju eesti kunstile ja kunstiloole, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kuraator Johanna Hoffmann ütles, et kui enne teist maailmasõda oli Pallases rõhk kujutaval kunstil ning tarbekunstiga tegeldi rohkem Tallinnas, siis praegu on kohad vahetunud. "Täna ümbritseb Pallast väga palju legende, igasuguseid ideid ja arvamusi tihti süvenemata ajalukku, ja võib-olla põhineb vähestel teadmistel, paljud armastavad Pallast, paljudele ei meeldi ja see tuleb tihti emotsiooni pealt," arutles Hoffmann.

Ta lisas, et näitusel on ka intervjuud tänaste Eesti kunsti professionaalide ja fännidega, kes räägivad, kuidas nad näevad ja tajuvad Pallase kuvandit. "Ka need teemad - naised ja sotsiaalkriitika - ei käi Pallasega kaasas nii avatult," tõdes kuraator.

Kokku seatakse näitusel üles pea 300 museaali, mille hulgas on loomulikult Pallase kunstikooli maale, joonistusi ja skulptuure ning lisaks saab tutvuda ka fotodega Pallase õpilastest, õpetajatest ja asutajatest.