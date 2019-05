Kogumikplaat toob kuulajani tuntud palade salvestised laulupidude ajaloost

CD ja vinüüli formaadis helikandjad annab välja plaadifirma Vaiguviiul.

"Oleme veetnud tunde arhiivis, et otsida välja parimad palad, aga ka kõnekas pildimaterjal ja kõige huvitavamad faktid. Albumilt leiab kakskümmend kuus helisalvestist –oleme valinud lood, mis on saanud laulupidude lahutamatuks osaks, aga eri aegadest pärit salvestised aitavad anda edasi ka eri ajastute atmosfääri ja tunnetust. Eriliseks teeb albumi see, et kõik salvestused on live'id päris laulupidudelt," teatab Vaiguviiuli esindaja plaadifirma kodulehel.

Plaatide saatesõna on kirjutanud Mart Laar.

Plaatidelt leiab lood:

CD1

Koit 1938

Priiuse hommikul 1938

Ärka üles, isamaa 1933

Enne ja nüüd 1999

Eks teie tea 2004

Mu isamaa on minu arm 1994

Sind surmani 1994

Ilus oled, isamaa 2014

Kaunimad laulud 1985

Põhjavaim 1999

Meeste laul 1965

Noored sepad 2014

Isamaa mälestus 1990



CD2

Koit 1969

Tuljak 1980

Meil aiaäärne tänavas 1990

Hakkame, mehed, minema 1947

Mu isamaa on minu arm fragment 1947

Mu isamaa on minu arm 1990

Ühte laulu tahaks laulda 1999

Ärkamise aeg 1990

Helin 2014

Laul põhjamaast 1994

Muusika 2014

Kodumaa 1965

Ta lendab mesipuu poole 1999

CD ilmub 1. juunil ning LP 1. juulil.