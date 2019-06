Sõru sadamas toimuv Kalana Saund 2019 avalikustas esimesed esinejad

Festival on tänaseks kinnitanud 38 erineva artisti ja DJ esinemise Eestist ja välismaalt ning kava ulatub vana kooli soulmuusikast uue laine räpini.

Sõru sadamasse sõidab festivaliks kontserti andma New Yorki house- ja ambient-muusika DJ ning looja Anthony Naples.

Iirimaalt lendab Kalana Saundile lennukitäis artiste plaadifirmast Wah Wah Wino, mille muusika ulatub kosmilisest diskost psühhedeelse house'i ja troopilise drone'ini. Kümneks tunniks võtavad Hiiumaal lava enda valdusse iirlaste bändid ja DJd Little Movies, Who's The Technician?, Davy Kehoe Live Band, Olmo And Omid, Estonian Jim, Rob Curgenven ja Wino Wagon.

Samuti esineb festivalil alati uuelaadse kavaga üles astuv britt Tapes.

Eesti artistidest ronivad kontsertlavale veteranidest deep-house-duo Una Bomba, Misha Panfilovi psühh-kraut-orkester Centre El Muusa, Erkki Tero pop-rock-folk-elektroonika projekt Erro, ambient-maag Wondering Around ning dub-techno-meister Rando Arand.

Festivali avapäeval 25. juulil astub Sõru sadama paadikuuris üles räpistaar Genka.

Paaditäis esinejaid astub üles ka festivalile rajataval Lil Peo laval – nende hulgas Hiiumaa talent marp$, Kuressaare ässad trupist Ku$ikud, kurikuulus teismeline Väike Pede, räppi naiselikku eleegiat ja obstsöönsust toovad manna ja Alpra$olaam ning salapärane Mängupoi$$ Käru. Lil Peo lava DJdeks on N8, $trada ja Lill Slim.

Nagu eelmisel suvel, on ka käesoleval aastal festivali laupäevases kavas taas temaatilised eriprogrammid. Tänaseks on kinnitatud järgmised spetsiaalsetid: soulmuusika rariteetsed 7-tollised (Öömajatiim), James Last (Kristo Rajasaare), Frank Zappa eri osa 2 (Eiki Nestor), Sonic Youth (Madleen & Luke Faulkner-Teetsov), Masters At Work (Madis Nestor) ja Aafrika sõge tantsumuusika (Raul Saaremets).

DJde ridadest on praeguseks plaadimängijate taha palutud Haigla Peo jõuk, Heivi S, tandem Dima Disk, Ellen Vene, Mari-Anna Miller, Johann 3000, Indrek Tammeveski ja Katja Adrikova.

Kalana Saund 2019 tihedama programmiga päevad on reede ja laupäev. Neljapäeva õhtul toimub turgutav hoovõtt ning pühapäeval pehmendav maandumine ehk chillimisest väljumine perus-chillimisega.

Sel suvel toimub Kalana Saundi raames Sõru sadamas ja mujal Hiiumaal ka muusikaväline kultuuriprogramm. Detailsem teave muude tegevuste kohta ning festivali ülejäänud esinejad avaldatakse juuli algul.