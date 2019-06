Ilmus laulupidude sünnipäevale pühendatud album

Laulupeoalbumi ühe koostaja Sirje Endre sõnul leiab lugeja sõnas ja pildis kolm omavahel tihedalt kokkusõlmuvat lugu: laulupeo sünd, Johann Voldemar Jannsen ja Lydia Koidula.

"Tellija soovi kohaselt ei saanud ega võinud seda albumit teha ainult mineviku võtmes. Esimest laulupidu ja selle eestvedajaid tuli raamatus näha justkui ajapeeglis," meenutab Endre lähteülesannet. "Mis juhtus poolteist sajandit tagasi, sellest sai tulevik: kunagisest lauluteost Tartus sündis 150 aastat eesti laulupidusid oma ühistegevuse ilus. Teeme sügava kummarduse laulupeo vaimsete liidrite Jannseni ja Koidula ees."



Albumi koostamine tähendas, et autoritel tuli läbi töötada suur hulk materjale. "Pidime kõigepealt ju ise aru saama, millest täpselt lähtuda, millele toetuda, kuhu suunda laulupeoalbumi tüürime," tutvustas Endre. "Kahtlemata oli väljakutseks mõistmine, et ei piisa vaatest 150 aasta taha, vaid tuleb kaevata ajas kaugemale – esimesest laulupeost raamatut tehes ei saa näiteks mööda vaadata reformatsioonist 500 aasta eest. Autoritena esitame albumis oma versiooni isikutest, lätetest ja sündmustest, millest sai alguse eestlaste suurkogunemine Tartus – rahvuse sünnipidu."



Albumi tuumteksti autor on Rein Veidemann ning kaasautorid ja koostajad Sirje Endre ja Kadi Pajupuu. Raamatule on kirjutanud eessõna õiguskantsler Ülle Madise. Kirjastaja on SE&JS ning väljaandja Tartu Linnavalitsus / Tiigi Seltsimaja.