Jaani kiriku galeriis avatakse tekstiilikunstnik Kadi Pajupuu näitus "Sidesõnad"

Jaani kiriku galeriis on alates 20. detsembrist avatud näitus "Sidesõnad", kus on eksponeeritud tekstiilikunstnik Kadi Pajupuu joonistused ja tekstiilid. Näituse teema on justkui väiksed ja tähtsusetud kõrvaltegelased – sidesõnad.

"Joonistustel kujutan inimesi, kes on mingi otsuse lävel, vahel kindlameelse, vahel jonnakana, vahel hirmusegasena, aga portreteeritud on ka teeveerest novembrikuus korjatud ohakaid – justkui kuivanud, ent siiski seiklevad toas nende valgete langevarjudega seemned," selgitas kunstnik.

Välja pandud joonistuste materjal on puu ja süsi ehk ühe materjali kaks olekut. Tekstiilid on kootud käsikangastelgedel, kuid Pajupuu eesmärgiks on olnud traditsioonilist töövahendit muuta, ümber ehitada, reeglite vastu jonnida. Nii sündisid joonistatud tegelaste toeks kangad, mis on metsikud, haavatavad, karvased ja ebakorrapärased.

Näitus on Jaani kiriku lõunasaalis avatud kuni 20. jaanuarini 2021.