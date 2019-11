Näitusel "Õngitsejad. Silvia Jõgever ja Kadi Estland" asetuvad dialoogi kaks eri põlvkonna naisautorit. Silvia Jõgever (1924–2005) oli Tartu kunstnik ja kunstiõpetaja, kelle esmapilgul unenäolistena mõjuvate, samas trotsliku ja melanhoolse atmosfääriga töödes on keskne elu metafoorina toimiv lavamotiiv. Kandvas rollis on neis 1960.–1970. aastatel valminud kompositsioonides erinevatest külgedest vaadeldud naistegelane.

Jõgeveri teoseid raamistab näitusel kontseptuaalselt nendega põrkuv ja neist tõukuv Kadi Estlandi (1973) poliitiliselt laetud looming. Selle dialoogi kaudu kõnetab näitus naise ja ühiskonna vahelist dünaamikat puudutavaid teemasid, nagu naistevastane vägivald, naiste ühiskondlik nähtavus, naise isiklikku elu mõjutavad otsustusvabaduse küsimused ja (nais)kunstniku roll ühiskonnas.

"Õngitsejad. Silvia Jõgever ja Kadi Estland" avatakse reedel, 1. novembril kell 16.30.

Avaüritusel esitab laulja-laulukirjutaja Kaja Kann kolm uut laulu, mis on koostatud Jõgeveri kirjutatud vihikute põhjal. Mälestusvihikutes, mis asuvad Tartu kunstimuuseumi arhiivis, meenutab Jõgever 1960. aasta mitteametliku kunstinäituse korraldamist ja sellega kaasnenud avalikku hukkamõistu.

"Kunstnik kirjutas toimunu üles, mitte selleks, et avalikkus teaks, tema enda sõnul oli eesmärk selles, et ta ise ei unustaks. Laulud sisaldavad sõnumeid, mida me siiski oleme unustanud ja seepärast on vaja neid nüüd avalikult ette laulda," kirjeldas etteastet Kaja Kann.

Näitus jääb avatuks järgmise aasta märtsi alguseni.

Näituse kuraator: Eda Tuulberg

Näituse kujundaja: Kadi Estland

Näituse meeskond: Külli Kaats, Johanna Lamp, Margit Pajupuu, Sirje Rump, Uve Untera