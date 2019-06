Tartu peab laulupidu

Tartu laulukaare all esineb umbes 9000 koorilauljat ja pillimeest, keda saadab Vanemuise sümfooniaorkester. Tartu laulupeo peakontserdil esitatakse koorimuusikat, mis hõlmab Arvo Pärdi, Veljo Tormise, Gustav Ernesaksa, Miina Härma ja paljude teiste loomingut.

Tartu laulupeo solisti Reigo Tamm ütleb, et Tartu laulupidu on eraldiseisev juuli algul toimuvast üldlaulupeost: "Tartu laulupidu ei ole Tallinna laulupeo eelproov või mingisugune väiksem vend, vaid nii nagu ka Tartu linnapea oma kõnes ütles, Tartu laulupidu on eraldiseisev suur, ilus ja kena kummardus suurele traditsioonile, mis siin samas linnas 150 aastat tagasi alguse sai Jannseni ja Koidula suurest eestvedamisest."