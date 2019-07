XXVII laulupeo "Minu arm" pühapäevasele kontserdile on eelmüügist müüdud ligi 60 000 piletit ning koos osaleva 35 000 laulja ja muusikuga on jõutud olukorrani, kus korraldajate otsusega peatatakse inimeste turvalisuse ja ohutuse kaalutlusel piletite eelmüük. Ilma piletita inimestel soovitatakse väravatesse mitte tulla.

Eelmüügist piletite müük tänasele kontserdile peatatakse turvakaalutlustel ning see avatakse taas kui lauluväljakult piletiga lahkujate arv seda võimaldab.

Kõikidel ilma piletita inimestel paluvad korraldajad jälgida pidu ülekandes suurtelt ekraanidelt Tallinnas Vabaduse väljakul ning Maarjamäe lossis ning ekraanidelt oma kodupaigas üle Eesti.

Politsei, meditsiiniteenistuse ja päästeameti kinnitusel on prioriteet piletiga külastajatele nende turvalisuse tagamine. Kiireks sekkumiseks on vaja tagada rahvamassis ligipääs nii abi kutsumiseks kui ka pakkumiseks.

Põhja prefektuuri Kesklinna jaoskonna juht Kaido Saarniit selgitas, et laulupeo kontserdi piletimüüki piiratakse, et tagada juba pileti ostnute turvalisus.

"Operatiivteenistuste ülesandeks on pakkuda võimalikult kiiret abi. Suures rahvamassis on raskendatud nii abi kutsumine kui ka vahetu abi pakkumine, seega otsustati turvakaalutlustel piirata piletimüüki tänasele kontserdile," ütles Kaido Saarniit.

Kell 14.00 algavat XXVII laulupeo "Minu arm" kontserti saab suurtelt ekraanidelt ETV vahendusel otsepildis jälgida mitmes paigas üle Eesti. Tallinnas kantakse laulupidu üle Vabaduse väljakul.

Pühapäevast laulupeo kontserti saab otsepildis vaadata ka avalikes kohtades:

Orjaku sadamas (Hiiumaa) kell 14.00

Rapla linna keskväljakul kell 14.00

Kuressaare linna keskväljakul(Saaremaa) kell 14.00

Pärnu linna lastepargis kell 14.00

Tallinnas Vabaduse väljakul kell 14.00

Taagepera lossi pargis (Valgamaa) kell 10.00

Põlva linna keskväljakul (Põlvamaa) kell 11.00

Loosi mõisa hoovis (Võrumaa) kell 11.00

Jõgeva kultuurikeskuses (Jõgevamaa) kell 11.00

Narva linnuse hoovis (Ida-Virumaa) kell 11.00

Haapsalu Rootsi turu juures (Läänemaa) kell 11.00

Eesti Rahva Muuseumi A sissepääsu ees (Tartumaa) kell 11.00

Viljandi lauluväljakul (Viljandimaa) kell 11.30

Paide keskväljakul (Järvamaa) kell 12.00

Laulu- ja tantsupeo ühisvaatamisteks on üle Eesti paigaldatud 3x5 meetri suurused LED-ekraanid. Kuna tegemist on juubelipeoga, siis on maakondlikud korraldajad mitmetes paikades hoolitsenud ka lisategevuste eest, et pidu veel meeleolukam oleks. Sissepääs ekraanide juurde kõikjal tasuta. Eraldi ekraanilt saab laulupeo pühapäevast kontserti jälgida tasuta kuni kella 18.00 ka Maarjamäe lossipargis, kuhu on paigaldatud selleks samuti suur ekraan.

Laulupidu on võimalik vaadata otseülekandena ERR-i kanalitest. Kell 13.55 algavat otseülekannet näitab ETV, ETV+ ja ERR.ee portaal ning viipetõlkega kontserti vahendab samuti ERR.ee portaal.

Raadiost saab laulupidu kuulata Vikerraadio ja Klassikaraadio vahendusel.