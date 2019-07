Kukemuru Ambient toob ambient'i eri ilmingud nädalavahetuseks Järvamaale

Aastate jooksul on Kukemuru Ambient presenteerinud mitmeid maailmanimega ambient-artiste, näiteks Autechre (UK), Biosphere (NO), Chris Watson (UK), Banco De Gaia (UK), Ultramarine (UK), Another Fine Day (UK), Lau Nau (FI) jt.

Sel aastal leiab programmist 19 esinejat Eestist, Soomest, Venemaalt, Itaaliast ning Tšiilist – lavale astub Mick Pedaja koos Angeeliaga, duo Robert Jürjendal / Kaido Kirikmäe esmaesitleb aga uut projekti "E-Koori muusika", R2 saade "Lift" sõidab saatejuht Valner Valme juhendamisel läbi ambient'i erinevate kihtide üles-alla, Haldi toob elektroonilisele muusikale vaheldust, ning publik saab aimu põhjanaabrite ambient-muusika hetkeseisust, sest kokku on kavas esindatud seitse Soome taustaga muusikalist kooslust.

Halva ilma korral toimuvad kontserdid mõisa soojades siseruumides.

REEDE, 2. AUGUST

18.00 Emil Tappendorff / EE

18.30 Dan Bessedin / EE

19.00 Lauri Lest / EE

19.45 Helivarjud / EE

20.30 John Grzinich US / EE

21.15 Mick Pedaja / EE

22.15 Leche / CHI

23.00 Ovod / RU

23.45 [ówt krì] / FI

LAUPÄEV, 3. AUGUST

13.00 ambient-muusikaviktoriin

15.00 John Grzinich US / EE

16.00 Minea / FI

17.00 Kantele with Imagination / FI

18.00 Haldi / EE

18.40 Alessio Dutto / IT

19.30 Valner Valme "Lift" / EE

20.30 Jürjendal / Kirikmäe "E-Koori muusika" / EE

21.15 Rihmasto / FI

22.00 Ailigaš / FI

22.45 Vuosi / F

23.30 Vongoiva / FI