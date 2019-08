Oru lossi platsile püstitatakse Pätsi kuju

Pätsi kuju maksumus ei ole veel praegu teada, aga summa loodetakse kokku saada kohalike ettevõtjate abiga, lisaks on Toila valla hariduse ja kultuuri selts teinud üleskutse kohalikele elanikele, et need annetustega kuju valmimisele kaasa aitaksid, kirjutab Põhjarannik.

Kuju loodetakse avada vabariigi aastapäeval, 24. veebruaril.

Kaugemas tulevikus on lossiplatsil plaanis taastada osa Oru lossi talveaiast, millest saaks alaline ürituste korraldamise paviljon.

74 hektaril laiuva Oru pargi ilu ja korrasoleku eest kannab hoolt RMK külastuskorralduse osakond, kelle hinnangul külastab Eesti suurimat maastikuparki paarsada tuhat inimest aastas.