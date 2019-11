Võru keele nädal ärgitab võru keelt kõnelema

4.–10. novembrini peetakse Vana-Võrumaal 14. korda võru keele nädalat, et innustada võrokesi oma keeles kõnelema ja keeleoskust edendama.

Kõik võru keele huvilised alates õpilastest on oodatud oma keelemõistmist proovile panema võrukeelses veebiviktoriinis "Ütski tark ei sata taivast". Seekord puudutavad küsimused sõnu, mis on eesti ja võru keeles ühesuguse kirjapildi ja hääldusega, aga erineva tähendusega. Viktoriinilingi leiab nii Võru instituudi kodu- kui ka Facebooki lehelt.

Võru keele nädal toob lugeja lauale ka kaks uut raamatut. Kaante vahele on saanud Jaan Kaplinski mälestused pealkirja all "Latsepõlve suve"; järjejutuna kuuleb katkendeid sellest raamatust Vikerraadios esmaspäevast reedeni Ago Sootsi esituses. Võru instituudi keelespetsialist Urmas Kalla on aga seadnud kokku "Võru-eesti eksitussõnastiku", mis koondab kahe keele põnevat, ühtaegu ühist ja erinevat sõnamaterjali. Lapsi rõõmustab jälle uus võrukeelne Täheke, mida esitletakse 8. novembril Võru lasteraamatukogus.

Muusika- ja kirjandusõhtul "Keelega-meelega kavvõndalõ jõvvat" 6. novembril Parksepal annavad võru keele kõnelemiseks hoogu Mari Kalkun oma laululoomingu ja Triinu Laan oma lasteraamatutega. Võru keele nädala sisse jääb ka Uma Laulu neljas võistluskontsert, mis toimub 7. novembril Mooste folgikojas. Kontserdil kuuleb väga eriilmelisi laule regilaulust bluusini, nii hästi tuntud kui ka vähem teada laululoojatelt.

Hulk ettevõtmisi on võru keele nädalal kavas kõigis Vana-Võrumaa lasteaedade keelepesades. Koolides astuvad õpilaste ette võrukeelsed külalised. Õpilasi ennast oodatakse külla Kreutzwaldi majamuuseumi, kus saab kuulata Lauluisa jutte võru keeles, ja Karilatsi vabaõhumuuseumi, kus tutvustatakse sandikombeid. Võru keelt kuuleb ka 6. novembril Põlva raamatukogus, kus lapsed võrukeelseid jutte ette loevad.

Nädala sisse jääb veel sündmusi, kus on paslik just võru keeles kõnelda: näiteks Uma Meki laat 9. novembril Võru spordikeskuses ja mardilaat Tallinnas Saku suurhallis, kus võrokesed leiab Vana-Võromaa Käsitüü märgi alt.

Nädala eestvõtja Võru instituut kutsub asutusi ja ettevõtteid üles võrukeelseid sündmusi juurde looma ja nädala tervituseks ka võrokeste lipu heiskama.