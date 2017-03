Papanosh toob Eestisse uuele plaadile pudeldatud kana

Kuidas teie kolmas album sellise veidra nime sai?

Plaadi nimi tuleb ühest minu kirjutatud laulust. See on auavaldus saksofoni- ja klarnetimängijale Eric Dolphyle, keda ma väga hindan ja kelle mäng kõlas nagu hullunud lind. Nii et see laul on nagu šampanjapudelisse surutud Dolphy hing. Ja see absurdne nimi sobis hästi iseloomustama meie muusikat, mis on vahel dramaatiline ja vahel naljakas.

Milline on Papanoshi tekkelugu?

Papanosh on kümme aastat vana, põhikoolis kokku saanud sõpruskond. Neli meist said kokku kooli jazz big band'is, avastades koos Charles Minguse muusikat ja improviseerimist. Papanosh oli algul sekstett, koos viiulimängijaga nautisime idamaist muusikat ja vaba jazzi. Pärast tema lahkumist oleme hard bop-kvintett ja kirjutame ise muusikat, tunnetades kaugemaid mõjusid idast, hard bop'ist, free jazzist, Charles Minguselt, Ornette Colemanilt, New Yorki Knitting Factory klubi tegelastelt, folgist... Oleme alati pidevalt koos mänginud, isegi, kui kontserte oli vähem. Koos mängimine ja loomine annab võimaluse kuulda muusikat, mida sa poleks eales suutnud üksi ette kujutada ja nii tekkiv energia on võimas.

Mida ise kuulate?

Kuulame ikka oma vanu lemmikplaate. Ameerika jazzi 1950-1960ndatest, Charlie Mingust, hard bop'i, aga ka Charlie Hadeni Liberation Music Orchestrat, John Zorni suurepärast kraami, ja isegi Los Lobost, traditsioonilist Mehhiko muusikat, Johnny Cashi ja muudki.

Milline on praegu Prantsuse jazzikogukond?

Ma ütleksin, et see on lai. Mõned on üliklassikalised, teised jälle kalduvad väga mürarikastesse äärmustesse. Kolmandad ammutavad inspiratsiooni kaasaegsest või maailmamuusikast. Aga kõik austavad teisi!

Papanosh esineb 19. aprillil Türi kultuurikeskuses, 23. aprillil Viljandi Pärimusmuusika Aidas, 24. Aprillil Elva kultuurikeskuses ja 25. aprillil Tallinnas Punases Majas.

Kuulake albumit.