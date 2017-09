ERR.ee video. Riina Roose: Siuru sai ühe õhtuga kuulsaks

1917. aasta kevadel loodud Siuru pälvis laiemat tähelepanu sada aastat tagasi korraldatud tuluõhtuga Estonias.

"Ma arvan, et Siuru on kõigile. Tookord, sada aastat tagasi, kui see õhtu oli, siis ega nad täpselt ei teadnud, mida nad teevad. Nad said viimasel hetkel oma kava kokku. /---/ Arvustustest ja mälestustest on läbi tulnud, et nad lugesid oma asju nii, et enamikku üldse kuulda ei olnud. Publik oli niivõrd tänulik, selliseid asju polnud ju varem juhtunud. /---/ Me peame endale ikka vahepeal meelde tuletama, et taolisi üritusi, pidustusi oli haruharva ja Siuru sai kohe ühe õhtuga kuulsaks. /---/ Nad mõjusid väga vabameelselt ja see alati tekitab mingit vastuseisu. /---/ Vaatamata sellele, et õhtu kestis poolteist tundi ja väga suur hulk tekstist läks mööda, siis see inimeste ootus ja tahe – kui juba kokku tuldud, siis oldi tänulik sellegi eest," rääkis Riina Roose.

Tema sõnul ei ole sada aastat hiljem toimuv tollase tuluõhtu rekonstruktsioon, vaid pigem tagasivaade sellele, tahe saada aru ajastust, õhustikust, kultuuriloost.

Lavastuses "Siuru õhtu 100" teevad kaasa Ester Kuntu, Laura Kalle, Liisa Saaremäel, Christopher Rajaveer, Karl Laumets, Jürgen Gansen. Tõnn Lamp ja Kaspar Velberg. Klaveril saadab Jaak Jürisson ning kunstnikud on Anu Konze, Anna-Liisa Pärt ja Martin Mikson.

Lavastus esietendub 23. septembril kell 19 Estonia talveaias.