Puuluup jõuab kontserttuuri raames Hiina, Kanadasse ja Saksamaale

Kontserdireis algas 11. novembril. Eesti Kontserdi korraldusel osaleb Puuluup Hiinas Chengdus toimuval esimesel China-CEEC Music Week festivalil. See on Hiina kultuuriministeeriumi algatatud festival, kus Eesti ansambli kõrval on esinejaid Lätist, Horvaatiast, Makedooniast, Bulgaariast ja mujalt. Puuluubi neli kontserti toimuvad Chengdu suurimates saalides ning muuseumides, samuti Deyangi lennuakadeemias.

Hiinast suundub Puuluup Kanadasse, et osaleda 14. kuni 17. novembrini Eesti muusika nädalal, mis toimub koostöös IT-konverentsiga Latitude 44. Kõrvuti Puuluubiga on Eestist kohal NOËP, Ansambel: U, Kadri Voorand, Vaiko Eplik ja Kanada artistid.

Torontole järgnevad kontserdid Saksamaal. Berliinis antakse kontsert P.A.N.D.A. teatris ning Frankfurt am Oderil, samuti osaleb ansambel festivalil transVOCALE.