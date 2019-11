Galerii: Tartus esitleti Paavo Matsini uut romaani "Kongo tango"

12. novembril toimus Tartus Kirjanduse Majas Paavo Matsini uue romaani "Kongo tango" esitlus. Teose andis välja Viljandi kirjastus Lepp ja Nagel, illustratsioonid on teinud Ramo Teder.

"Kongo tango" keskmes on ronkinimesed, kes põgenevad Londoni Toweri kindlusest, viies lugeja Brüsseli mustanahaliste kvartalitesse ja Inglismaa raudteepubidesse, Praha juutidega kohvikusse istuma ja Budapesti kohale koos varestega lendama, aga ka Kairo araablaste slummidesse ja Kongo jõeparvedele. Romaanil on mitu müstilist allhoovust: raamatus ärkavad üles üleloomulikud olendid ja vanad legendid, mis on eurooplaste kollektiivsest alateadvusest ikka ja jälle esile kerkinud.

Romaan "Kongo Tango" võitis tänavu ka Eesti kirjanike liidu romaanivõistluse. Matsini eelmine teos "Must päike" ilmus 2017. aastal.

Teose järgmised esitlused toimuvad 15. novembril Viljandis Kondase keskuses ja 27. novembril Eesti kirjanike liidu musta laega saalis.