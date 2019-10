Paavo Matsin: minu raamatute žanr võiks olla matsin

Kirjanik Paavo Matsin selgitas, et kuigi ta on Tallinnast pärit, siis kolis ta ühel hetkel Viljandisse. "Viljandis on teistsugune elustiil, kõik muu on samamoodi," ütles ta ja mainis, et tema raamatute tegevused toimuvad linnades, mis on talle ka elus olulised olnud. "Uue raamatu "Kongo tango" tegevus algab Inglismaal Londonis, aga jõuab näiteks ka Kairosse Egiptuses, Budapesti Ungaris ja Prahasse Tšehhis."

"Mind eriti ei huvita süžee ega dialoog," tõdes Matsin ja lisas, et tema jaoks on olulisemad pigem atmosfäärid. "Ma sarnanen seetõttu natukene luuletajale," ütles ta, rõhutades, et raamat peaks olema natuke saladuslik. "Kõik need kujundite süsteemid ei pea olema nii tohutult lihtsad, ka rongad ei ole raamatus mitte lihtsalt rongad, vaid nad on pigem ronkinimesed ning ütlevad rohkem inimeste kohta."

"Bulgakov on mul üks absoluutne lemmikautor ning mitte ainult "Meister ja Margarita", vaid ka näiteks "Valge kaardivägi", mis on üks parimaid raamatuid, mida lugeda, kui sul on elus väga raske," sõnas kirjanik ja tõdes, et Bulgakovi plussiks on see, kuidas ta suudab olla täiesti žanriülene. "Kui tänapäeval kirjutatakse väga palju mingeid žanre, siis Bulgakovi žanr ongi bulgakov väikese tähega, minu raamatute žanr võiks samamoodi olla matsin."

Hetkel töötab Paavo Matsin "Gogoli disko" järje kallal. "Sellega on suuri probleeme, sest teoses peaks Soome vallutama Eesti, aga ühel hetkel ma sain aru, et see ei ole üldse enam naljakas, sealt on tsirkust väga raske välja väänata."