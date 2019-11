Krista Aru: Jaan Tõnisson oli üks esimesi, kes Eesti riigist unistas

Krista Aru kirjutatud kaheköiteline raamat "Jaan Tõnisson - rahvajuht ja riigivanem" annab põhjaliku ja kronoloogilise ülevaate neljakordse Eesti valitsusjuhi elukäigust enne ja pärast Eesti Vabariigi iseseisvumist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Aru, kes on Jaan Tõnissoni uurimisega tegelenud üle 30 aasta, ütles, et Tõnisson oli üks esimesi, kes Eesti riigist unistas. "Jaan Tõnisson oli mees, kes töötas Eesti riigi ja rahva jaoks, alguses rahva jaoks rohkem ja olles riigivanem, siis juba ka iseseisva Eesti riigi jaoks, aga kõige rohkem oli ta ikkagi veendunud demokraat," tõdes ta ja lisas, et Tõnisson oli visionäär, kes ka kõige trööstitumatel aegadel uskus suurde unistusse.