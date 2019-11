Anna Hintsi "Jää" võitis Prantsusmaal lühifilmide festivalil parima montaaži auhinna

Lühifilm "Jää" on valitud seni juba 91 festivalile, neist 86 festivalil on film olnud võistlusprogrammis. Hetkel on "Jää" võitnud juba 13 auhinda üle maailma, Prantsusmaalt, Argentiinast, Kanadast, Belgiast, Indiast, Itaaliast, Eestist, Argentiinast, Norrast, USAst, Rumeeniast. Sealhulgas valiti "Jää" parimaks lühifilmiks 2018. aasta Eesti filmi- ja teleauhindade galal.

Filmi jaoks on Auchi filmi festivali auhind esimene preemia montaaži eest. Filmi monteerija on Anna Hintsi kursusekaaslane Marion Koppel. Lisaks parima lühimängufilmi tiitlitele on "Jää" festivalidelt saanud nii kaameratöö, muusika, helikujunduse kui ka režii eest. "

Anna Hintsile on see esimene lühimängufilm peale Balti Filmi- ja Meediakooli režii eriala lõpetamist. Anna on lõpetanud Tartu Kõrgema Kunstikooli Fotograafia erialal ning olnud tegev enne filmikooli kaasaegses kunstis. Hetkel filmib ta oma esimest täispikka dokumentaalfilmi, mis valmib samamoodi koostöös Prantsusmaaga. Tootmisesse läheb ka lühidokumentaalfilm sarjas "Eesti lood", arendusfaasi alguses on ka esimene täispikk mängufilm ja uus lühimängufilm.