Massive Attack hakkab kaardistama live-muusika tööstuse süsiniku jalajälge

Massive Attack märkis pressiteates, et kuivõrd nad tunnistavad, et mõtteviisi muutus nõuab olulisi muudatusi kogu tööstuses, avalikustavad nad oma uuringu tulemused ja soovitused kõigile valdkonnainimestele, et tagada kiire tegutsemine heitkoguste vähendamiseks, vahendab Pitchfork.

Duo ühe liikme, Robert Del Naja sõnul kaalusid nad üldse tuuritamisest loobumist. Ta lisas, et ühe ansambli jõupingutustest pole kasu, kui tulemusi ei suudeta mastaapida ja rakendada kogu tööstusele. "Süsteemse muutuse saavutamiseks pole paremat võimalust kui tegutseda ühiselt."

Massive Attack tunnistas varasemate jõupingutuste, näiteks süsinikukompensatsioonide ja taasmetsastamise piiranguid. "Kriisiolukorras on süsinikukompensatsioonide ja -krediitide väärtus oluliselt vähenenud. Need ei vähenda atmosfääri sattuvaid süsiniku heitkoguseid ja ükski süsinikukompensatsiooni süsteem ei suuda seda samaaegselt korvata. Üha enam tõendeid osutab nende programmide tõsistele negatiivsetele kõrvalmõjudele ka lõunapoolkera põliselanike ja maakogukondade jaoks. Kompenseeri-ja-unusta ei toimi kliimamuutuste ja bioloogilise mitmekesisuse kriisi olukorras."

Uuring võtab ette live-muusika tööstuse kõige suurema süsiniku jalajäljega valdkonnad: külastajate transport, bändireisid ja produktsioon ning kontserdikoha heitkogused.

Selle kuu alguses teatas Coldplay, et nad katkestavad tuuritamise seniks, kuni nad on võimelised saavutama süsinikneutraalsuse, ehkki on ebaselge, mil määral külastajate transport – live-muusika tööstuse kõige keskkonnakahjulikum aspekt – seda arvutust mõjutaksid. Muusikud, sealhulgas Thom Yorke ja Brian Eno, kirjutasid aga hiljuti alla avalikule kirjale, milles süüdistati silmakirjalikkuses neid tuuritavaid muusikuid, kes väidavad end samal ajal võitlevat kliimamuutuste vastu.