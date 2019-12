Vabaõhumuuseumis näeb jaanuari keskpaigani igaõhtust video- ja valgusetendust "Pööriöine pulmapidu", mis on kuvatud muuseumi taludele ja hoonetele. Lavastuse stsenaariumi on loonud Andres Noormets ning see põhineb rahvajutul "Ants ja Mats".

Lugu, mis räägib truudusest, ajast ja armastusest kulgeb läbi vabaõhumuuseumi hoovi. Kuuest punktist koosnev Eesti mütoloogial põhinev lugu koos jalutuskäiguga muuseumis kätkeb endas lühipildikesi muinasjutust, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See lugu on lausa imeline. See ei ole isegi tegelikult naljakas. Ma ei olnud seda muinasjuttu kunagi lugenud. Kui me Noormetsaga neid lugesime, siis tema leidis selle. Ongi selline lugu, kus on nii palju dünaamikat: armastust, surma, kurbust, on ajalised dimensioonid. See oli nii äge lugu," rääkis videokunstnik Taavi Varm.

Muinasjutuline rännak toimub kottpimedal teel, kus kaaslaseks on kaadrid krattidest, majahaldjatest ja isegi vanakuradist endast.

"Siin on üks päris ehtne eesti pulm, aga mitte maa peal, vaid maa all. Seal jälgitakse vanu traditsioone, sest eestlane jääb ka maa all eestlaseks. Tanutamine toimub kindlasti, istutakse pulmalauas, rüübatakse pruutpaari jaoks natuke viina, aga see kõik toimub palju metsikumalt: leiva pärast kakeldakse, viinapudeli pärast kakeldakse. Inimesed annavad oma tunnetele voli. Siin ei pea viks ja viisakas olema, siin võib kõike teha, mida süda lustib," kirjeldas "Pööriöise pulmapeo" rännakujuht Einike Sooväli osa etendusest.

Selle kõige taustaks on Ardo Ran Varrese helikujundus, mis huilgavate lindude, pärimuslike palade ja kurjakuulutavate helidega loob sünge atmosfääri.