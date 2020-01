Galerii. Arvo Pärdi lastelaulude tekstid jõudsid punktkirja

Arvo Pärdi varases loomingus leidub mitmeid lastelaule, mis on kirjutatud ajavahemikul 1956–1970 enamasti näidenditele ja multifilmidele. Kõik punktkirjas laulutekstid pärinevad heliplaadilt "Lapsepõlve lood", mille keskus koos Eesti rahvusringhäälingu ning raadio laste laulustuudioga 2015. aastal välja andis.

Aastas ilmub üsna vähe punktkirjaraamatuid, millest suurema osa valmistab Eesti hoiuraamatukogu osakond Eesti pimedate raamatukogu. Eelmisel aastal valmis pimedate raamatukogul 18 trükist, aga lastele mõeldud laulikut nende seas veel ei olnud.

"Otsisime võimalusi, kuidas pimedaid lapsi natukene aidata ja leidsime, et kõige paremini saame seda teha muusika kaudu. Seepärast saigi valitud Arvo Pärdi lastelaulude sõnade väljaandmine," ütles Arvo Pärdi keskuse tegevjuht Anu Kivilo.

"See väljaanne Arvo Pärdi keskuselt on ainulaadne, sest tekstiraamatut saab lisaks laulude õppimisele kasutada ka kirjanduse tundides õppematerjalina. Pimekirja trükistel on mitmed eripärad: nad on formaadilt suuremad, paksu paberi peale trükitud, et punktkiri reljeefsena esile tuua. Raamat on laua peal kahe käe sõrmitsemise abil lugemiseks," selgitas raamatu valmimisele kaasa aidanud lastekirurg Ann Paal.

Kokku trükkis keskus 27 punktkirjas laulikut, millest osa saab ka Tartu Emajõe kool, üks raamat läheb Eesti pimedate raamatukogule ning rahvusraamatukogule ja kaks trükist on edaspidi kättesaadavad Arvo Pärdi keskuse raamatukogust.

Laulusõnad trükkis punktkirja Tartu Emajõe kooli ja Tallinna vanalinna hariduskolleegiumi vilistlane Allan Vibur, raamatu valmimist toetasid Eesti seljaajusonga ja vesipeahaigete seltsi ning Laagri Lions klubi liikmed.