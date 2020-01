Brian Eno annab välja esimese albumi koos vennaga

Brian Eno ja tema vend, ambient-helilooja Roger Eno annavad välja oma esimese ühise albumi. Selle pealkiri on "Mixing Colours" ja see ilmub 20. märtsil plaadifirma Deutsche Grammophon alt. Ilmunud on ka albumi esimene singel pealkirjaga "Celeste".

Ehkki Roger on vähem tuntud kui tema vanem vend Brian, on ta silmapaistev muusik ja produtsent, kes on teinud koostööd ja esinenud artistidega, nende hulgas Laraaji, Lou Reed, Beck ja Jarvis Cocker, vahendab Pitchfork.

"Mixing Colors" on Briani ja Rogeri esimene album, kuid nad on juba varem koostööd teinud, peaasjalikult David Lynchi lavastatud "Düüni" heliriba ja Eno ikoonilise albumi "Apollo" juures, kus tegi kaasa ka Daniel Lanois. Albumi kõige varasemad lood on tegemisel olnud juba alates 2005. aastast.