Helle Metslang on töötanud Eesti Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituudis ning selle reorganiseerimisel loodud Eesti Keele Instituudis. 2000–2006 oli ta Tallinna Ülikooli professor, alates 2006 vanemteadur. Alates 2007. aastast on ta Tartu Ülikooli tänapäeva eesti keele professor, alates 2008 ühtlasi eesti ja üldkeeleteaduse instituudi juhataja. Ta on õppejõud ka Soomes Oulu Ülikoolis ja Helsingi Ülikoolis.

Alates 2017. aastast juhib Metslang Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi eesti keele osakonda.

Metslangi teadustöö keskmes on eesti keele süntaks ja morfosüntaks, keele dünaamika, kontrastiivne ja tüpoloogiline lähenemisviis keeleuurimises.

Metslang on ajakirja Oma Keel kolleegiumi esimees ning Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamatu toimetaja. Ta on Emakeele Seltsi juhatuse esimees ning kuulub Eesti Terminoloogia Ühingusse, Eesti Rakenduslingvistika Ühingusse, mitmetesse Soome teadusühingutesse ning rahvusvahelistesse ühingutesse Association of Linguistic Typology, Societas Linguistica Europaea ja International Pragmatics Association.

Helle Metslang on saanud Eesti Vabariigi teaduspreemia humanitaarteaduste alal 1995 ning 1996. 1995. aastal sai ta Soome teadusseltside Suomalais-Ugrilainen Seura ja Kotikielen Seura väitekirjapreemia, 2016 valiti Academia Europaea liikmeks. 2018. aastal sai Metslang Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi aasta tegijaks Euroopa maineikaima lingvistikakonverentsi SLE 2018 korraldusmeeskonna osana.

Wiedemanni keeleauhind antakse laureaadile üle 24. veebruaril Eesti Teaduste Akadeemias. Auhinna suurus on 65 000 eurot.



F. J. Wiedemanni keeleauhind määratakse igal aastal ühele isikule väljapaistvate teenete eest eesti keele uurimisel, korraldamisel, õpetamisel, propageerimisel või kasutamisel. Aasta tagasi määrati Wiedemanni keeleauhind Krista Kergele, esimesena sai selle 1989. aastal Henn Saari.



