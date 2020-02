Eesti keeles ilmus nobelist Peter Handke lühiromaan "Soovideta õnnetu"

"Soovideta õnnetu" on vormilt lühiromaan, kuid seda on sageli peetud Peter Handke kõige olulisemaks teoseks. Raamatu peategelane on Handke ema, kes lõpetas elu enesetapuga – tekst jälgib tema elukäiku paralleelselt ühiskondlike muutustega. Tulemuseks on sügavalt isiklik ja terav kirjeldus inimese murdumisest.

Peter Handke (sündinud 1942) on üks tuntumaid Austria kirjanikke, kelle draama- ja proosatekstid on muutnud saksakeelse kirjanduse nägu. 2019. aastal pälvis Handke Nobeli kirjanduspreemia. Eesti keeles on varem ilmunud tema teosed "Tõelise tundmuse hetk", "Vasakukäeline naine", näidend "Kaspar" ning jutustus "Kirjaniku õhtupoolik".