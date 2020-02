Galerii: Kondase keskuses on väljas kunstnikust metsavahi Vellu Tänava tööd

Viljandis Kondase Keskuses avati näitus "Metsavahi tegemised, küti unistused ja kõik see kaduv", kus on väljas avalikkusele tundmatud teosed.

Pärnumaal Kobra metskonnas metsavahi ametit pidanud Vellu Tänav alustas joonistamist pärast pensionile jäämist sisemisest sunnist, eesmärgiga meenutada vanu aegu ja jäädvustada metsavahi igapäevaseid tegemisi, vahendas "Aktuaalne kaamera". Vellu Tänava joonistusi pole avalikkusele kunagi varem näidatud, niisamuti on juhtunud näitusel eksponeeritava kolme Paul Kondase maaliga.

Kondase keskuse juhataja Mari Vallikivi kinnitas, et kui silmas pidada Vellu Tänava joonistusi, siis võib öelda, et taoliste tööde leidmise lootus tänapäeva maailmas jääb üha harvemaks. "Just nimelt taoline süütult sündinud iseeendale loodud kunst, mis ei ole mõeldud kellelegi ette näitamiseks või tõestamiseks," rõhutas ta, lisades, et kolme Paul Kondase maali, mis näitusel väljas, otsisid nad pikka aega.

Kondase keskuse kuraator Mare Hunt ütles, et teda võlub Vellu Tänava joonistuste tihedus ja detailirohkus. "Meile teadaolevalt on ta 2000. aastal või selle kandis alustanud, mida aeg edasi, seda tihedamaks need pildid lähevad," selgitas ta ja tõdes, et Tänava piltide võlu on selles, et igal detailil on oma tähtis koht.

Näitus "Metsavahi tegemised, küti unistused ja kõik see kaduv" jääb avatuks 5. aprillini.