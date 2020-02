Raamat "Viljandi motiiv" koondab Viljandi linna loo läbi kunsti

Väike osa neist teostest, mille kunstiajaloolane Mari Vallikivi raamatukaante vahele koondas, on väljas Viljandi muuseumis. Raamatu koostajat üllatas Viljandit kujutavate kunstnike rohkus, ent ka ühekülgsus, kuidas Viljandit nähakse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Mul ei õnnestunudki leida näiteks Tallinna poolt sisse sõitvat Viljandi kujutisi ja üldse ka linnaosade mõttes. Absoluutselt ei leidnud midagi, mis kujutaks Männimäed, vabrikumaastikku. Kõik on väga traditsiooniline, ikkagi põhiliselt lossimäed, järv. Ja seetõttu sai ka see raamat kujunduslikult väga traditsiooniline," ütles Vallikivi.

Viljandi muuseumi kunstikogu on aukartustäratav, sinna kuulub 2500 teost, neist paarsada on Viljandi motiividega.

Viljandi Muuseumi direktor Jaak Pihlak ütles, et kuulsamatest kunstnikest võib ära mainida Villem Ormissoni, Erich Pehapi ja Juhan Muksi. "Aga muidugi meie kogus on ju näiteks ka Juhan Köhleri maalid, Konrad Mägi, kes on ju üks kuulsamaid ja tuntumaid Eesti kunstnikke. Ja muuseumi kogus on ju ka mitmeid kuulsaid baltisakslasi," ütles ta.

Raamatut esitletakse homme õhtupoolikul Viljandi muuseumis, näitusega saab tutvuda 28. märtsini.