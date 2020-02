Andreas Aadel: "Tumma teenri" juhtidee on näha tegude taga ka inimest

"Neid tegelasi tuleb mõista, sest sageli võidakse neid päriselus hukka mõista. Laval tuleb välja nende inimlik külg, mis ongi äratuntav meis kõigis. Väga sageli saab inimene, kes on sooritanud mõne halva teo, kohe märgi külge. Kui keegi midagi varastab, siis ta on kohe varas, mitte inimene, kes varastab. Samamoodi siin nende tegelaste puhul," selgitas Aadel "Aktuaalsele kaamerale".

Näitleja Simo Andre Kadastu sõnul on see näitleja jaoks väga tänuväärne materjal. "Siin on väga palju mängida. Tohutult võimalusi, mida mängida. Ole ainult ise mees ja mängi ära. Üks asi on see, mida inimene ütleb ja teine asi see, mida ta mõtleb. Elus see tuleb inimestel väga loomulikult, aga laval seda loomulikult mängida – see on väga keeruline."

Kadastu mõtles kõige rohkem sellele, et kõigil on lootust ja kõigil on võimalus endas midagi muuta – mingist päevast teha see otsus ja otsustada, et ma ollakse teistsugune inimene. "Tegelikult on see võimalus kõigil olemas ükskõik, mida sa teinud oled või milline inimene sa oled."