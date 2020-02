Stella Soomlais: Britt Samoson on julge katsetaja

Stella Soomlaisi Stuudio kunstigaleriis avatud illustraatori, kunstniku ja disaineri Britt Samosoni näitus "h e a v e n l y p e n c i l s / e a r t h l y b o d i e s" keskendub inimkehale. Stella Soomlaisi sõnul on Britt Samoson julge katsetaja ja see peegeldub ka sellel näitusel.

Ta on keskendunud inimkeha vormidele ning tema töödes võib näha õrna pliiatsi ja rammusate spaatlitõmmete dünaamikat. Nii on tema töödes korraga nii klassikalist joonistust, akrüülvärve kui ka näiteks sanitaarsilikooni ja paberist meisterdatud efektseid litreid.

"Britt on võtnud endale selle näituse teemaks inimkeha ilu ja valu temaatika. See on hästi isiklik näitus. Meil tegelikult õnnestuski see näitus kuidagi tuua siia seepärast, et see ajastus oli õige. Kuna ta nüüd just ootab oma teist last, siis kõik need teemad, mis olid tema elus esimese lapse sünni ja kasvu ümber, kuidas on olla naine selles situatsioonis ja enese kasvamine, tulid tal paisu tagant välja ja ta pani need loomingusse," rääkis Soomlais.

Britt Samoson on 2006. aastal EKA moedisaini lõpetanud disainer, stilist ja illustraator. Moedisainerina 2012. aastal hõbenõela pälvinud kunstnik on viimastel aastatel olnud ka auhinnatud raamatute illustraator ("Sõsara Sõrmeluud", mis pärjati tiitliga Kauneim raamat 2019 ning 2018. aastal Nukitsa kiituskirjaga pärjatud "Hobune Henry unenägu"). Varasemalt on Britt Samoson teinud illustraatorina ühe isiknäituse "Tint ja Taevas" (2013) ning osalenud põhjamaade moeillustraatorite ühisnäitusel "New Nordic Fashion Illustration II" (2015).