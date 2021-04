Nahadisainer Stella Soomlais: senikaua, kui inimkond sööb liha, jääb nahk alati järele

Kultuurisaade "OP" läks külla nahadisainer Stella Soomlaisile, kes kinnitas muuhulgas seda, et nahk on paratamatult jääkmaterjal, mida oleks mõttetu maha matta.

Stella Soomlais kinnitas, et kui ta oli väike tüdruk, siis neil olid kodus nahast maalid. "Mulle üldse ei meeldinud need," sõnas ta ja mainis, kuidas noore tüdrukuna ei suutnud ta seda seost üldse luua, et nahast saab luua ka kotte ja kingi. "Ma tegin selle seose alles gümnaasiumi lõpus, kui mulle tuli üks tuttav rääkima, et ta läks õppima seda eriala ning selgitas, et see ei tähenda tegelikult nahkmaale."

"Senikaua, kui inimkond sööb liha, siis alati jääb nahk järele," selgitas ta ja mainis, et kõige mõttetum tegu oleks see lihtsalt maha matta. "Nahka võib põhimõtteliselt ka süüa, osad hõimud siiamaani söövad, aga inimestel on vaja ka materjali ja on hästi mõistlik teha see jääkprodukt materjaliks, mis on hästi vastupidav ja naturaalne."

Lisaks sellele, et Stella Soomlais üritab kasutada materjali alati viimse kui sentimeetrini ära, on ta otsustanud ka luua oma disainitud kottidele nii-öelda second hand ringluse. "Teise ringi ideed olen propageerinud mitmeid aastaid ja minu arust on see klientide seas väga hästi vastu võetud, nad hindavad seda," selgitas ta ja mainis, et eriti hinnataks seda, et kui nad ostavad minu käest koti, siis kui midagi juhtub, saavad nad tulla minu juurde tagasi.

"Mul ikkagi löövad lained viimase aasta jooksul väga tihti üle pea kokku, aga kui see juhtub, siis ma proovin endale sisendada, et see on nüüd põhi ja homme on parem päev," sõnas ta ja lisas, et ta proovib neil rasketel hetkedel mitte keerulisi otsuseid vastu võtta.