"Et praegu on hea aeg lugemiseks ning kirjutamiseks, ja inimestel on kõige kergem koos olla internetis, siis kehutab ka Visnapuu aasta inimesi kirjutama ja lugema," kommenteeris Visnapuu aasta üks eestvedajaid Jürgen Rooste.

Luulevõistluse tähtaeg on 30. aprill, luuletused palutakse saata aadressil visnapuu@luunja.ee, lisada oma nimi ning vanus, sest Visnapuu aasta korraldajad hindavad luuletusi kahes vanusekatekoorias: kuni 18-aastased ja üle selle. Auhinnad on raamatulised ja rahalised.

Visnapuu aasta eestvedajad innustavad inimesi lugema sel aastal kõiki Visnapuu olulisemaid luulekogusid.

"Alustame muidugi debüütkoguga "Amores", selle leiab ka internetist," kutsuvad korraldajad. "Loe "Amores" 30. märtsiks läbi ja jaga lugemiselamust ja küsi kripeldama jäänud küsimusi Visnapuu aasta FB-leheküljel. Tegemist on põneva, seksuaalsete ja erootiliste kujundite ning alatoonidega luulekoguga, mis tänapäeva seisukohalt esitab lugejale ka väljakutseid."