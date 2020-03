Tuur on osa Kumu kunstimuuseumi näituste veebitutvustuste seeriast, mis algas kuraatorituuriga näitusel "Eneseloomine. Emantsipeeruv naine Eesti ja Soome kunstis". Lähinädalatel rulluvad publiku ees virtuaalselt lahti kolm Kumu näitust, mida tutvustavad kuraatorid räägivad lähemalt näitusesaalides eksponeeritud teostest ja näitusest tervikuna. Olgu see näitus virtuaalne kohvipaus, kultuuriline õhtuoode või klassi kunstiajaloo külastus – valikuid on mitmeid ja avastamisrõõmu veelgi rohkem. Käesoleval tuuril saab vaataja näha teoseid, mis iseloomustavad avangardseid ja murrangulisi 90. aastaid Eesti kunstis.

Veebruaris avatud püsiekspositsioon "Tulevik on tunni aja pärast. Eesti kunst 1990. aastatel" võtab vaatluse alla taasiseseisvumisajal kujunenud uued nähtused ja kunstivormid, pöörates tähelepanu uuele meediale, foto- ja videokunstile ning installatsioonidele. Püsiekspositsioonis on töid mitmelt 1990. aastatel tooni andnud autorilt. Ekspositsiooni pealkiri pärineb kultusbändi J.M.K.E laulust ning viitab ühiskondlikele ja kultuurilistele muutustele perioodil, mil ootused ja lootused olid suunatud tulevikku.

Püsiekspositsiooni kuraator on Eha Komissarov.

Pärast live-tuuri jääb video Kumu Facebooki lehele ka järelvaatamiseks.