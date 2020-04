Tallinna Ülikooli professor Daniele Monticelli ütles, et kuigi usub, et ülikoolid saavad hakkama ka juhul, kui keskkooli lõpueksamid peaksid ära jääma, siis ebakindluses abiturientidele mõeldes tuleb võimalikult kiiresti otsustada, kas need toimuvad või mitte.

"Ülikoolid on ise ka varem korraldanud nt akadeemilisi teste. Nad saavad ise mõelda, kuidas kompenseerida need tühimikud, mis tekivad juhul, kui riigieksamid jäävad tegemata," ütles ta "Vikerhommikule".

Ta on rohkem kahju hoopis nende abiturientide pärast, kes tema hinnangul kannatavad praegu kõige rängemalt selles ebakindluses, kas eksamid tulevad või mitte ja mis vormis. "Seda tuleks võimalikult kiiresti otsustada, et inimestel oleks mingi kindlus, mis edasi saab."

Monticelli tõdes, et kaugõpe on praegusel ajal kindlasti väljakutse. Ta lisas, et praegu üritavad nad säilitada sama päevakava, rütmi ja struktuuri, mis neil muidu on. "Kõik loengud toimuvad reaalajas videoloengutena. Seminarid teeme samamoodi reaalajas veebiseminaridena."

Samas märkis ta, et digivahendite kasutamise suurenemine on omamoodi huvitav ja ta usub, et see on üks asju, mis pärast kriisi lahenemist õppetöö juurde jääb. "Paljud õppejõud, kes ei ole neid vahendeid enne kasutanud, on hakanud seda tegema ja see on kindlasti positiivne."

Negatiivseks peab Monticelli seda, et igasugune õppeprotsess eeldab kohalolu ja seda kaugõppes tagada ei saa. "See eeldab seda, et inimesed saavad asju koos arutada. Paraku ei ole seda internetikeskkonnas teha sama mis teha seda koos klassiruumis."

Üks olulisi küsimusi on ka motivatsiooni kõrgel hoidmine. Seda üritavad nad tagada sellega, et hoiavad üksteisega võimalikult palju kontakti. "Aga tundub, et praegu see toimib. Ma ei oska öelda, mis saab siis, kui see eriolukord kestab veel kuu või kaks, aga praegu on asi kontrolli all ja me suudame semestri lõpuni viia sellises vormis, et kõik saavad oma eksamid ka teha."

Side koroonakriisist tugevalt laastatud koduriigi Itaaliaga on Monticellil igapäevane. "Eriti praegu suhtlen palju sugulaste, lähedaste, sõpradega interneti teel. Tavaolukorras käin ma väga sageli Itaalias. Nii töö pärast kui ka puhkamas." Ta märkis, et kui Itaalias ei saadud sellest aru, kui viirus juba kohal oli, siis Eestis on sellega hästi ja valitsus reageeris õigel ajal.

"Need meetmed tulid õigel hetkel, ka teatud mõõdukus ei ole praegust olukorda arvestades paha. Vigu on ka muidugi tehtud. Kui seda kurikuulsat Saaremaa võrkpallimängu poleks olnud, siis Eesti oleks praegu väga heas olukorras võrreldes paljude riikidega. Aga vead on sellistes uutes olukordades ilmselt vältimatud."

Nüüd sõltub väga palju eestlaste vastutustundest ja sellest, kui palju inimesed ise suudavad jälgida neid piiranguid, lisas Monticelli.