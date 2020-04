Kuidas säilitada igavese muutumise ja jooksu sees hingamine ja harmoonia? Kuidas olla rahulikult kohal? Tuleviku poole püüdlemine võib olla unistus ja kujutlus, aga tähtsam veel on hetke ilu. Praegu ja siin, sel momendil. Nüüd! Laval on viis tegelast loomas iseenda paradiisi, võttes sellest kõike ja andes sellesse kõike. Nad on kohal. On suur õitsemine ja meeletu pidu. Enne kui kotid kokku pakitakse. Energiakulu on pöörane.

"Paradiis" on installatsioon – viis kunstnikut oma hetkedega, oma eluringis. Südamed on avali ja meeled on valmis. Laval on värve, on emotsioone, on pööraseid monolooge ja vaikusega dialooge, on vaadet endasse ja enda peale. Valitseb harmoonia.

Idee ja lavastaja Lauri Lagle, kustnik Kairi Mändla, kostüümikunstnik Liisi Eelmaa, tehnilised lahendused Enar Tarmo, valguskunstnik Mikk-Mait Kivi, helikunstnik Artjom Astrov, rekvisiitor Kristiina Praks. Osades Mari Abel, Mart Kangro, Erki Laur, Tiina Tauraite, Reimo Sagor.