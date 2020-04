Portaaliteater | Andrus Kivirähki lavastus "Aabitsa kukk"

Maailmas on nii palju pisikesi inimesi. Nende elu pole kerge, neile tehakse pidevalt ülekohut. Nad on vaesed mehed. Õnneks on ka neil siiski midagi, mille peale loota. Mõni paks raamat, mille sees on olemas vastused kõikidele küsimustele. Mõni tark onu, kes ütleb, mis on õige ja kuidas peab elama.

Kui sul on olemas selline raamat ja selline onu, siis polegi elu enam nii raske. Vähemalt ei pea sa enam ise oma peaga mõtlema. Tuleb teha ainult nii, nagu raamat ja onu käsivad - ning kõik laabub. "Aabitsa kukk"on lugu mehest, kellel on olemas aabits ja onu Paul.

Autor Andrus Kivirähk, lavastaja Andrus Kivirähk (külalisena), kunstnik Liisi Eelmaa (külalisena), mängib Tõnu Oja.