Portaaliteater | Robert Annuse lavastus "Kremli ööbikud"

Viimaste aastate üks edukamaid ja rohkem kõlapinda saanud teatriprojekte on kahtlemata Tartu Uue Teatri "Kremli ööbikud", mida mängiti Kreenholmi manufaktuuris. Jaak Joala tähelennul põhinevat menulavastust on võimalik täismahus vaadata kultuuriportaalist.

Siinsamas Eestis, kaugel Narvas on Joala tänav, kus kunagi mürises Kreenholmi manufaktuur. Sealsamas Eesti ja Venemaa vahel kuivanud jõesängis on saar, millest mõlemal pool voolab kaks korda aastas unustuse jõgi – Narva kosk.

See tehas on parim paik, kus jutustada lugu NSV Liidu mürisevast muusikatööstusest ning selle särava tähe Jaak Joala vastuolulisest saatusest. See on parim paik, kus lasta kõlada Joala poolt surematuks lauldud lugudel ning lasta end kaasa kiskuda ansambli "Radar" rütmidest.

Kuid see lugu pole mitte ainult Joalast. See on üldistus tervest plejaadist Eesti muusikutest, omamoodi kremli ööbikutest, kes nõukoguliku meelelahutustööstuse masinavärki töös hoidsid ja kuulsust nautisid.

Autor Ivar Põllu, lavastaja Robert Annus, muusikajuht Robert Linna, lavakunstnik Ott Kangur, kostüümikunstnik Kristiina Põllu, valguskunstnik Rene Liivamägi, videokunstnik Henry Griin. Osades Märt Avandi, Juss Haasma, Priit Strandberg, Saara Pius, Adeele Sepp, Maria Annus, Katrin Pärn, Robert Linna, Tambet Seling, Janek Joost, laval ansambel Lexsoul Dancemachine.