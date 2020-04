Portaaliteater | Vallo Kirsi lavastus "Ema oli õunapuu"

"Ema oli õunapuu" on lugu kahest vennast, kes pole seitse aastat kohtunud, ja nende kodukülast, mis tasapisi inimestest tühjaks voolab. Veel on seal Tepo, kes armastab seda küla. Kes armastab nii tugevalt, et võiks selle nimel surra. Ja onu Sass, kes ootab lakkamatult, et tütar talle helistaks. Ja Hellen, kes tuleb oma minevikku otsima, sest oma tulevik on tal juba olemas.

Kõiki neid tegelasi seob aga endalegi ootamatult üks naine – ema, kes otsustas, et tema elab teisiti, paremini. Kõik nad saavad midagi, aga kas just seda, mida soovivad?

"Ema oli õunapuu" on Urmas Lennuki näitemängutriloogia kolmas osa. Esimese osa "Rongid siin enam ei …" lavastas Andres Noormets 2002. aastal Ugalas ning teine osa "Päeva lõpus" esietendus 2008. aastal Rakvere teatris.

Lavastaja Vallo Kirs, kunstnik Jaanus Laagriküll, muusikaline kujundaja Peeter Konovalov, valguskunstnik Rene Liivamägi. Osades Tanel Ingi, Gert Raudsep, Andres Tabun, Peeter Jürgens, Kata-riina Luide, Marika Palm.