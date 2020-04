Portaaliteater | Ivar Põllu lavastus "Ird, K."

2010. aastal tõi Tartu Uus Teater publiku ette Ivar Põllu lavastuse "Ird, K.", mida saatis kohe suur edu nii publiku seas kui ka teatriauhindadel, kus Nero Urke pälvis parima meespeaosa tiitli ning Ivar Põllu parima algupärandi preemia. "Ird, K." on teine osa Ivar Põllu triloogiast "Armastus, teater, hullus ja surm", sellele eelnes "Endspiel" ja järgnes "Vanemuise biitlid". Lavastust on võimalik kultuuriportaalis vaadata kuni 1. maini.

Kaarel Ird (1909 – 1986) on Eesti teatriajaloo vastuoluliseim mees. Pätt ja kommunist, lavastaja ja teatriehitaja, kelleta poleks Tartu linn ja Vanemuise teater sellised, nagu me neid tunneme.

Ird, K. on mees, kes töötas aastaid maalrina, osales mitmes teatris, mis kinni pandi, kirjutas vabadussõja-ainelise näidendi, osales küüditamises, põletas hävituspataljonide koosseisus maju ja sildu, osales Tartu sõjajärgses ümberjagamises ja Vanemuise teatri ülesehitamises, oli surmani tulihingeline kommunist ning mõnegi arvates õige eesti mees, läks eluloojakul kõigiga tülli ja suri vaimses üksinduses hullumajas.

Lavastus on tragöödia mehest, kes ei kahtle ega kõhkle kunagi ning kelle suurim mure on see, et ta ei jõua kõike ise ära teha. Lavastus on täiesti mittenostalgiline sissevaade kommunistlikku lähiminevikku. Huumorimeeleta ekskommunistidele mittesoovitatav!

Autor-lavastaja Ivar Põllu, kunstnik Kristiina Põllu, valguskunstnik Taavi Toom, mängivad Nero Urke, Katrin Pärn, Maarja Jakobson, Evald Aavik, Robert Annus, Juss Haasma ja Janek Joost.