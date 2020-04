Portaaliteater | Lembit Petersoni lavastus "Tartuffe"

Lavastaja Lembit Peterson tõi 2015. aastal Eesti Draamateatris publiku ette oma tõlgenduse Molière'i legendaarsest komöödiast "Tartuffe". Kuni 1. maini on võimalik lavastust kultuuriportaalist vaadata.

Lavastaja Lembit Petersoni sõnul võimaldab prantsuse klassiku looming tal läbi teatrivormi ligineda tõestele asjadele inimloomuses. "Ta käsitleb ju kõiki mõõtmeid, mis inimese elus ette tulevad - nii vaimseid kui eetilisi kui hingelisi kui füüsilisi," ütles Lembit Peterson ning tõi lisaks välja, et võib-olla tema tõlgenduses Moliere'ist on teatav kompromissitu tõetaotlus või ihalus, mis on köitnud teda läbi aastate.

Samuti ütles Lembit Peterson 2015. aastal, et ta ei too lavastust tänapäeva tuttavasse olustikku. "Samas me interpreteerime näidendi teksti tänapäeva inimestena, püüame seda kaasaja vaataja jaoks elama panna."

Lavastaja Lembit Peterson (Theatrum), kunstnik Lilja Blumenfeld, liikumisjuht Tiina Mölder, muusikaline kujundaja Marius Peterson (Theatrum), valguskunstnik Triin Suvi, videokunstnik Tauno Makke. Osades Marius Peterson (Theatrum), Rein Oja, Liina Olmaru, Maria Klenskaja, Uku Uusberg, Tarmo Song (Theatrum), Mari-Liis Lill, Robert Annus, Indrek Sammul, Hilje Murel, Tõnu Aav või Aleksander Eelmaa.