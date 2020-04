Portaaliteater | Ingo Normeti lavastus "Brand"

"Portaaliteatris" on kuni 1. maini üleval Ingo Normeti lavastus "Brand", mis jõudis Rahvusraamatukogu teatrisaalis publiku ette 2014. aastal. Ingo Normeti lavastajakäe all jõudis Hendrik Ibseni "Brand" esmakordselt Eesti teatrilavale.

Värssdraama nimitegelane on hingekarjane Brand. Tragöödiakangelase mõõtu mees on raudse tahte, külma mõistuse ja jäise valjusega fanaatik, kelle elunõue kõlab: "Kõik või mitte midagi". Ibsen paigutab Brandi kaaskondsete hulka, kellele on põhjust ette heita leigust, tuimust, poolikust, ükskõiksust ja materialismi. Mehe kaasmaalastel puuduvad tiivad, kõiki on vallutanud arglik egoism. Brand seevastu on valmis ohverdama oma ideaalile kõik, mis tal on, ka iseenda. Isegi abikaasa ja lapse surm ei suuda teda küüneväärtki kõrvale viia oma kohuste täitmisest koguduse vastu.

Brand jääb enesele truuks ka laviini all hukkudes, küsides oma viimsel hetkel Jumalalt, kas on tahtest küllalt lunastuseks. Talle vastab kõue hääl: "Jumal on deus cari tatis" – armujumal. Nende sõnadega saab Brand ise hinnatud. Raudse tahte ja vääramatu usu kõrval puudub mehel omadus, mis neist ülem: tal puudub armastus.

Autor Henrik Ibsen, tõlkijad Sigrid Tooming ja Paul-Eerik Rummo, lavastaja Ingo Normet, kunstnik Pille Jänes, valguskujundaja Margus Ruhno. Osades Ivo Uukkivi (Eesti Draamateater), Katariina Unt, Tiia Kriisa, Liisa Pulk, Tanel Saar, Margo Teder, Ago Soots ja Meelis Põdersoo.